Al lavoro su possesso palla e potenza

18 lug 2019

All'indomani del primo test in Trentino, in mattinata il Cagliari è tornato in campo per l'unica seduta di giornata. La truppa godrà infatti di un pomeriggio di riposo, prima di riprendere al ritmo delle doppie sedute da domani fino alla nuova amichevole, domenica alle 17.30 contro la FeralpiSalò.

Sul prato di Celledizzo, la squadra ha svolto una fase di attivazione con mobilità, poi un riscaldamento tecnico-ludico a squadre. E' stata quindi la volta di un lavoro finalizzato alla gestione del possesso palla in superiorità numerica, seguito dalle esercitazioni sulla potenza aerobica.

Dopo l'allenamento i riflettori si sono accesi su Sebastian Walukiewicz, il difensore polacco è stato presentato alla stampa.

