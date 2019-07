Colombatto nell’U23 argentina

18 lug 2019

Santiago Colombatto è stato convocato nell’23 argentina per il torneo di calcio dei Giochi panamericani, in programma in Perù, dal 29 luglio all’11 agosto. Il giocatore del Cagliari era stato già inserito nella lista dei preconvocati stilata dal Commissario tecnico Fernando Batista.

Otto le squadre iscritte alla manifestazione. L’Argentina è stata inserita nel girone A, con Ecuador, Messico e Panama. Il debutto avverrà il 29 luglio contro l’Ecuador; la seconda gara si giocherà il 1° agosto, avversario il Messico. La Sub23 argentina chiuderà il raggruppamento il 4 agosto, contro Panama.