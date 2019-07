Cagliari-Real Vicenza 5-0

17 lug 2019

Seconda uscita stagionale del Cagliari al campo di Celledizzo, i rossoblù hanno superato 5-0 il Real Vicenza. Il DS rossoblù Marcello Carli, arrivato in giornata nel ritiro di Pejo, ha assistito all’incontro da bordocampo.

IL PRIMO TEMPO

Al 12’ punizione di Joao Pedro da posizione decentrata, il destro supera il portiere ma si infrange sulla traversa, riprende Cacciatore, conclusione da fuori area, sul fondo.

Al 15’ su angolo di Caligara, l’arbitro Sandu decreta un calcio di rigore per una trattenuta ai danni di Cerri. Dal dischetto, Joao Pedro spiazza Dominguez, collocando il pallone nell’angolo alla sinistra del portiere.

Un minuto dopo il raddoppio, opera di Despodov che si gira al limite dell'area e tira: il pallone, deviato da un difensore, batte Dominguez.

Al 33’ Cerri per Joao Pedro, il tiro è potente, grande risposta del portiere del Real Vicenza.

Molto bello il terzo gol, datato 34’: invitante cross di Pajac dalla sinistra, Despodov sul primo palo anticipa il difensore e con un gran colpo di tacco beffa Dominguez.

Subito dopo il bulgaro lascia il posto ad Han.

LA RIPRESA

Dopo l’intervallo, Rolando Maran rivoluziona la squadra. Della formazione iniziale restano in campo solo Cacciatore e Oliva.

Al 51’ scende e crossa Lykogiannis, Oliva arriva in ritardo per la deviazione verso la porta.

Al 55’ Birsa conquista palla sulla trequarti, avanza palla al piede, verticalizzazione per Pavoletti, il cui tocco sull’uscita del portiere termina fuori.

Tris di cambi in casa rossoblù al 64’: Pinna, Biancu e Ragatzu rilevano Cacciatore, Oliva e Han.

Al 65’ affonda Lykogiannis sulla sinistra, cross al centro, velo di Ragatzu, Pavoletti controlla in area, la conclusione è imprecisa. Ottima azione in verticale al 68’, Cigarini trova il varco per lanciare Ragatzu, tocco al centro, Pavoletti non inquadra la porta.

Il poker lo firma Ragatzu, che finalizza una serie di scambi in linea degli attaccanti rossoblù, dopo una palla conquistata da Biancu.

Poi è ancora Pavoletti a farsi pericoloso al termine di una combinazione sviluppata sull’asse Biancu-Ragatzu. Il gol del bomber livornese arriva all’89’, quando concretizza con un tocco sotto su assist di Birsa.

CAGLIARI (Primo Tempo): Rafael, Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pajac, Caligara, Bradaric, Oliva, Joao Pedro, Despodov (35’ Han), Cerri – All.: Maran.

(Secondo Tempo): Cragno, Cacciatore (64’ Pinna), Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis, Ionita, Cigarini, Oliva (64’ Biancu), Birsa, Pavoletti, Han (64’ Ragatzu)

REAL VICENZA: Dominguez, Daguerre, Darko. Gattari, Tsikrikas, Barrazza, Coronel, Carrara, Ochoa, Di Cesare, Katseris – Nella ripresa sono entrati Martinez, Gomez, Loutsis, Ruiz Iriarte, Perlog, Marchini, Dighoriz, Konstantinidis, Cisterna, Moretti, Iacobellis, Kyriakidis - All.: Sculac e Martegani.

ARBITRO: Sandu di Trento.

RETI: 15’ Joao Pedro rigore, 16’ e 34’ Despodov, 85’ Ragatzu, 89’ Pavoletti