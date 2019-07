Cagliari-Real Vicenza

17 lug 2019

Il Cagliari prosegue la preparazione precampionato a Pejo. Questa mattina squadra e staff tecnico hanno ricevuto la visita del Responsabile scouting, Riccardo Guffanti.

La seduta è iniziata con l’attivazione a secco e con una serie di esercizi di rapidità coordinativa. Quindi la rosa è stata divisa in due gruppi per allenare le situazioni da calcio piazzato. Infine, esercitazioni su rimessa laterale, sia a favore che contro. Da oggi ha raggiunto a Pejo Diego Farias: l’attaccante brasiliano ha iniziato a svolgere una tabella di lavoro personalizzata per aggregarsi prossimamente al gruppo.

Nel pomeriggio è in programma la seconda uscita stagionale: a Celledizzo i rossoblù affronteranno il Real Vicenza (in diretta streaming sui nostri canali). L’appuntamento è fissato per le ore 17.30.