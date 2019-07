Vicario al Cagliari

17 lug 2019

Il Cagliari Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Venezia per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del portiere Guglielmo Vicario, che ha firmato per il Club rossoblù un contratto sino al 30 giugno 2024.



Vicario, classe 1996, è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese. Nel 2015, dopo una stagione in prestito al Fontanafredda, è stato acquistato dal Venezia, dove ha contribuito da protagonista all’entusiasmante scalata che ha portato la squadra neroverde dalla D alla B in tre anni, con l’aggiunta della conquista della Coppa Italia di Serie C. La scorsa stagione ha giocato 34 gare nel campionato cadetto in cui si è distinto anche come pararigori, vincendo la sfida dagli undici metri contro specialisti come Pazzini e Nestorovski.



Grande personalità, ben strutturato fisicamente, Vicario è tra i migliori prospetti nel ruolo considerata anche la giovane età. Agile, reattivo, forte tra i pali e nelle uscite, è inoltre particolarmente abile nell’uno contro uno con l’attaccante avversario lanciato verso la porta.



Benvenuto in rossoblù, Guglielmo!