Seduta tattica e atletica

16 lug 2019

Con l’allenamento pomeridiano al campo di Celledizzo si è chiusa la terza giornata di lavoro dei rossoblù a Pejo.

La seduta si è aperta con l’attivazione tecnica. Successivamente il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni per allenare la corsa e i tempi di smarcamento. Poi la parte tattica: lavoro a coppie su fase offensiva di squadra e partite a tema in quattro settori. In chiusura, lavoro metabolico.

Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento. Alle 17.30 è in programma la seconda uscita stagionale: a Celledizzo i rossoblù affronteranno il Real Vicenza (diretta streaming sui nostri canali).