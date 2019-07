Serie A, ecco le date

16 lug 2019

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 2019-20. Si parte il 4 agosto con il primo turno preliminare di Coppa Italia, che si concluderà il 13 maggio 2020.



Il campionato di Serie A comincerà il 25 agosto (in attesa dell'ufficialità dei primi anticipi, il 24 agosto). Chiusura del torneo prevista per il 24 maggio 2020. Sarà una stagione con quattro soste per gli impegni della Nazionale (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020) e una per le festività di fine anno. L'ultima giornata del 2019 andrà in scena il 22 dicembre, per ripartire nel nuovo anno il 5 gennaio 2020. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020.