Pavoletti: “I miei gol per portare in alto il Cagliari”

16 lug 2019

Undici reti due anni fa, sedici nella stagione passata: il bilancio di reti di Leonardo Pavoletti con la maglia rossoblù è in costante ascesa. E nel 2019-20 il bomber livornese vuole fare ancora meglio: “Vengo da un anno fatto bene, fare meglio è sempre difficile. Ci proverò: l’esperienza mi insegna come affrontare la nuova stagione. Il mio obiettivo è puntare ai 20 gol: magari poi non ci arriverò, ma cercherò di migliorare il mio score e portare il Cagliari ancora più in alto. Per un attaccante, il gol conta per il 90%: se non segni, la tua prestazione diventa meno considerata agli occhi di chi guarda”.

RIPARTIRE DA UNA BASE SOLIDA

“L’anno scorso era un ritiro di conoscenza, dovevamo capire cosa ci chiedeva l’allenatore. Stavolta ripartiamo da una base solida, da un gruppo affiatato, non possiamo che migliorare le cose che non sono andate bene in passato”.

IL VETERANO

“Ho già 30 anni, quasi non me ne rendo conto. Il mister parla con tutti, a noi più anziani chiede di trascinare tutto il gruppo. Per me è importante lavorare in settimana per raccogliere i frutti in partita e uscire dal campo convinto di avere dato tutto”.

IL RAPPORTO CON LA CITTA’, L’AFFETTO DEI SARDI

“Mi sono integrato benissimo in città. Mi piace portare il bambino in giro col passeggino, fare una passeggiata al Poetto; amo quando i tifosi mi fermano per strada, mi salutano, mi chiedono di scattare una foto insieme. Sono dimostrazioni di affetto che mi fanno piacere, è difficile entrare nel cuore dei Sardi, ma una volta che ci riesci ti ripagano come pochi sanno fare. Del resto quando sono arrivato ho trovato tantissima gente ad accogliermi in aeroporto: per me è stata una responsabilità in più. Un’emozione unica: sta a me saper dimostrare la mia gratitudine in ogni singola partita. Il nostro stadio è un vero bunker: i tifosi ci trascinano, per i nostri avversari è difficile giocare alla Sardegna Arena”.