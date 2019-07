15 lug 2019

La squadra rossoblù è scesa in campo nel pomeriggio a Pejo per sostenere il secondo allenamento della giornata.

Al riscaldamento tecnico ha fatto seguito la parte tattica, con esercitazioni per la linea difensiva, a partire da diverse situazioni di gioco. Attenzione sempre sulla fase difensiva, il gruppo è passato a svolgere esercizi a squadre contrapposte a tema.

In chiusura di seduta, torneo a tre squadre. Il mattatore è stato Artur Ionita, autore di quattro reti. Due gol per Kiril Despodov, uno a testa per Valter Birsa, Filip Bradaric, Lucas Castro e Christian Oliva.

Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.