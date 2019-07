La finale di “Road to Sardegna Arena”

15 lug 2019

Ultima puntata di “Road to Sardegna Arena”, l’innovativo talent sviluppato da Cagliari Calcio e Olbia Calcio, assieme al giornalista di Sky Paolo Ghisoni, ideatore del programma: una sorta di X Factor del mondo del pallone con protagonisti i ragazzi e le ragazze della Cagliari Football Academy, che nel corso delle puntate si sono dovuti cimentare in una serie di prove volte a valutare le loro abilità calcistiche e non solo. Giudici d’eccezione i calciatori di Cagliari e Olbia, oggi in onda la finalissima alla Sardegna Arena. Il talent, trasmesso all’interno de “La Giovane Italia”, l’approfondimento di Sky dedicato al calcio giovanile, andrà in onda alle ore 18.15 su Sky Sport Serie A; replica alle 21.45 su Sky Sport 24.

Nel corso delle puntate di “Road to Sardegna Arena” i calciatori classe 2006 delle società affiliate alla Cagliari Football Academy hanno dovuto dimostrare di saperci fare non solo con i piedi: al fine della loro valutazione sono stati considerati anche rendimento tra i banchi di scuola e le loro qualità morali. Cagliari Calcio e Olbia Calcio, in collaborazione con Saras, main sponsor dell’iniziativa e della Football Academy, vogliono così premiare il talento sportivo e gli aspetti etici e comportamentali.

Atleti e atlete da tutta la Sardegna hanno preso parte alla prima fase eliminatoria di Olbia. Qui sono stati valutati dai calciatori Bellodi, Marson, Pennington e Pinna, supportati dallo staff tecnico dell’attività di base del club. Selezioni sempre più serrate hanno portato i partecipanti prima a 48, poi a 32 quindi a 16 candidati.

La seconda fase si è svolta a Cagliari sotto lo sguardo attento dei quattro “giudici” rossoblù Cerri, Deiola, Pellegrini e Romagna, dei tecnici del settore giovanile e del responsabile del progetto Academy, Bernardo Mereu. Sono rimasti in 5 a contendersi la vittoria: Gabriele Mattana (Futura Calcio Sales); Lorenzo Porcu (Ghilarza); Lorenzo Sanna (Accademia Sarrabese); Sofia Torresan (Pgs Arborea); Federico Virdis (Cantera Sorso).

Nel corso della puntata di stasera de “La Giovane Italia”, interamente dedicata alla finale, i finalisti approderanno alla Sardegna Arena accompagnati da Filippo Romagna. Qui troveranno ad accoglierli il Presidente rossoblù Tommaso Giulini e quello dell’Olbia Alessandro Marino ad incoronare i due vincitori. Il premio? La possibilità di indossare il prossimo anno le maglie di Cagliari e Olbia entrando a far parte dei rispettivi settori giovanili.