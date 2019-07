Esercitazioni tattiche

15 lug 2019

Cielo plumbeo e temperatura bassa, attorno agli 8 gradi, per l’allenamento di questa mattina dei rossoblù al campo di Celledizzo.

La squadra ha iniziato la seduta in palestra, svolgendo lavori di forza funzionale alternati a lavori coordinativi.

Quindi tutti in campo, dove la rosa è stata divisa in due gruppi, a seconda del ruolo: portieri e difensori si sono concentrati sulla didattica e sul lavoro situazionale, mentre centrocampisti ed attaccanti hanno eseguito esercitazioni per la fase difensiva a reparto.

Alessandro Deiola ha interrotto anticipatamente la seduta per via di una distorsione al ginocchio destro: le condizioni del calciatore verranno ora monitorate dallo staff medico del Club.

I rossoblù torneranno in campo nel pomeriggio per il secondo allenamento quotidiano.