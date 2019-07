Pisacane: “Impegno e sacrificio per il Cagliari”

14 lug 2019

Quinto anno con la maglia rossoblù: Fabio Pisacane ormai è diventato un veterano di questo Cagliari (GUARDA LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA). “Una grossa soddisfazione ed un grande orgoglio. Dentro di me ho sempre saputo che sarei rimasto qui a lungo. La mia forza è ripartire ogni anno da zero, non sentirmi arrivato ma avere invece sempre voglia di migliorarmi”.

IL VALORE DELLA SQUADRA

“Ricominciamo da una buona base. Soltanto 45' ci hanno separato dal raggiungimento del decimo posto. Abbiamo dei valori che verranno fuori sicuramente, la Società è all'opera per trovare i tasselli giusti che ci permetteranno di diventare ancora più forti”.

LA SANA CONCORRENZA

“Per il ruolo di difensore centrale siamo in cinque, ma io penso che la sana rivalità faccia bene a ognuno di noi. Bisogna conservare l'animo positivo, capire che la stagione è lunga, c'è posto per tutti. Di conseguenza, mai abbattersi se le scelte dell'allenatore non ti premiano. Se hai la coscienza a posto, se rispondi presente ogni volta che sei chiamato in causa prima o poi arriva il tuo momento e puoi prenderti le tue soddisfazioni. Quello che importa è dare ciascuno il proprio contributo per la squadra”.

IL CAMPIONATO DI SERIE A 2019-20

“Si preannuncia sempre più bello e affascinante, con tanti campioni, uno dei migliori al mondo. Sarà un piacere giocarci, sono sicuro che ci divertiremo”

L'ANNO DEL CENTENARIO

“Per me è una fortuna e un onore far parte di un grande club come il Cagliari, giocare qui proprio nell'anno del Centenario e nel cinquantesimo anniversario dello scudetto. La Società e i tifosi si attendono molto da noi, è una responsabilità in più, daremo al massimo per essere all'altezza delle aspettative”.

L'IMPORTANZA DEI TIFOSI

“Sono il nostro dodicesimo giocatore. Nei momenti di difficoltà riescono a trainarci e a farci dare il meglio di noi. Anche quest'anno non mancheranno di trasmetterci il loro supporto, so bene di cosa sono capaci. Siamo tranquilli: avendoli al nostro fianco, siamo ancora più forti”.

