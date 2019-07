14 lug 2019

+ -

Il mister rossoblù Rolando Maran oggi compie 56 anni.

Un compleanno festeggiato per il secondo anno consecutivo nel ritiro di Pejo. Il tecnico ha ricevuto i calorosi auguri da parte della squadra e dei suoi collaboratori, oltre che dei tifosi giunti in Trentino per seguire gli allenamenti del Cagliari.

Buon compleanno, mister!