Eccoci a Pejo!

Da montagna a montagna. Salutati i rilievi della Barbagia, i rossoblù sono arrivati a Pejo, nel cuore della Val di Sole, accanto ai giganti delle Dolomiti. Inizia oggi la seconda fase del ritiro precampionato, che vedrà i rossoblù in Trentino sino a giovedì 25 luglio.

Il gruppo si è ritrovato questa mattina alle 10 all'aeroporto di Elmas, da dove si è imbarcato per Milano-Linate. In testa Andrea Cossu e il Segretario generale sportivo Matteo Stagno, i calciatori e lo staff. Dopo il pranzo all’Hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese, la partenza sul pullman brandizzato Cagliari Calcio. Dall’autostrada A4, a quella del Brennero, per poi iniziare a salire in direzione Cles, in un’alternanza di sole e pioggia. Fuori dal finestrino paesaggi da cartolina: il verde dei boschi di abeti, frassini e meleti si mischiava all’azzurro dei fiumi e dei laghi alpini.

Alle 18.30 il Cagliari è arrivato in una Pejo tutta colorata di rossoblù con bandiere, banner e striscioni. Fuori dall'Hotel Kristiania, quartier generale del ritiro, la squadra ha trovato un nutrito gruppo di tifosi che hanno acclamato i propri beniamini man mano che scendevano dal pullman. Ad accogliere il gruppo il sindaco Angelo Dal Pez e l’amministrazione comunale di Pejo: calici in alto, un brindisi con mister Maran per dare il benvenuto al Cagliari, qui per la quinta stagione.

Da domani la squadra si allenerà al campo comunale di Celledizzo sia al mattino (ore 10) che al pomeriggio (ore 17). Durante la permanenza in Trentino, verranno giocate tre partite amichevoli: le prime due mercoledì 17 luglio contro il Real Vicenza e domenica 21, col Feralpisalò. Entrambe le gare sono in programma al campo di Celledizzo con inizio alle ore 17.30 . L'ultimo test si terrà mercoledì 24 a Trento, avversario il Chievo (ore 19).

I match verranno trasmessi in diretta streaming sui canali del Club, dove sarà possibile trovare inoltre notizie, approfondimenti, curiosità: con l’hashtag #Pejo2019, tutto sul ritiro precampionato dei rossoblù.