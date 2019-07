La Cagliari Football Academy sbarca in Ogliastra

13 lug 2019

+ -

Presentato il Centro di Formazione del Cagliari Calcio in Ogliastra: a Loceri il cuore di un progetto che abbraccerà tutto il territorio. Per il Club c’erano il Responsabile del Settore giovanile Pierluigi Carta, il Responsabile della Cagliari Football Academy Bernardo Mereu. Con loro Luca Villa Santa, relazioni con il territorio di Saras, azienda Main Sponsor della Football Academy, affiancata dal Top Sponsor Energit.

Nell’aula consiliare del Comune di Loceri presenti diversi rappresentanti degli enti locali e molti dirigenti e tecnici del calcio ogliastrino. A fare gli onori di casa il Sindaco, Roberto Uda: “Per l'Ogliastra si tratta di una crescita qualitativa, dal punto di vista sportivo e culturale. Ai giovani ogliastrini vogliamo dare una chance in più, con la garanzia rappresentata dal Centro di Formazione del Cagliari Calcio”.

"Il Centro di Formazione ha l'obiettivo di scoprire e allevare al meglio il talento”, ha detto Pierluigi Carta, che ha iniziato il suo intervento portando i saluti del Presidente Tommaso Giulini e del Direttore Generale Mario Passetti, affermando di volere "trasferire tutto il grande entusiasmo del Club verso questo progetto".

Così Carta: “Creiamo ora un legame forte tra il Cagliari e l'Ogliastra. Come già accade ad Alghero, Olbia e Mazzo di Rho, vicino a Milano, esporteremo anche qui le nostre metodologie di allenamento, monitorando grazie ai lavori dei tecnici la crescita dei piccoli atleti. Questo è un progetto ampio, che mette il bambino e il suo sviluppo al centro: il Club sta dimostrando di credere fortemente nei giovani”. Non manca un messaggio forte al territorio ogliastrino. "E' fondamentale che questa opportunità data dal Cagliari Calcio venga colta, noi veniamo qui con la volontà di costruire e proporre, la comunità locale con tutte le sue componenti deve fare la sua parte per essere attiva nella ricerca di risultati che siano di ampio respiro e lungo periodo".

"Ho allenato in tutta la Sardegna tranne che in Ogliastra", ha spiegato con il sorriso Bernardo Mereu, responsabile della Cagliari Football Academy, ricordando le sue origini ogliastrine. “Sarà allora ancora più bello costruire qualcosa qui. Già ad agosto inizieremo le attività: verranno creati i gruppi squadra che giocheranno i campionati come Cagliari Calcio, i bambini si alleneranno seguiti da tecnici che lavoreranno in totale sinergia con quelli del Club. Il Centro di Formazione non vuole essere così un elemento di disturbo alle società del territorio, ma punterà semmai ad aiutarle a crescere. Qui, per esempio, verranno organizzati anche dei tornei coinvolgendo le altre squadre sarde perché è anche dal confronto che si cresce. Lo scopo è creare gruppi omogenei per favorire una corretta interazione fisica e tecnica, oltre a quello di ottimizzare la proposta di allenamento”.

Fondamentale la disponibilità del Comune di Loceri. “Il CdF nasce qui - spiega Mereu - perché il Comune ha risposto con entusiasmo alla nostra proposta, mettendo subito a disposizione i suoi impianti sportivi: c’è la volontà da parte del Club di migliorare e rendere ancora più belle queste strutture. Il Centro verrà sviluppato anche grazie al lavoro dell'Accademia Ogliastra”.

“L’interazione è necessaria, solo così siamo più forti, non solo come Cagliari Calcio, deve crescere tutto il movimento calcistico dell’Isola. La Football Academy, con le società affiliate e appunto con i Centri di Formazione, sta lavorando in questa direzione. Un grande lavoro che abbiamo avuto modo di presentare anche nel talent “Road to Sardegna Arena”, in onda su Sky, e che lunedì si concluderà con la finalissima".

A chiudere i lavori Luca Villasanta, rappresentante del Main Sponsor Saras. "Non abbiamo avuto dubbi nel sostenere questo progetto sin dal principio. In Ogliastra lavoriamo già in modo corposo con il parco eolico di Ulassai, e sono felice di vedere qui in sala i colleghi che lavorano sul territorio. Il fatto che si guardi con attenzione alla crescita del bambino è per noi motivo di vanto, vedo davanti a me persone di varie generazioni, molte donne, questo significa che c'è molta attenzione e passione per migliorare le cose. Negli anni, accanto alla Cagliari Football Academy, abbiamo costruito tanto e non vogliamo fermarci".