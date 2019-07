Barella lascia il Cagliari

12 lug 2019

Il Cagliari Calcio comunica la cessione in prestito con obbligo di riscatto a FC Internazionale Milano di Nicolò Barella.

Nella vita di ogni ragazzo arriva prima o poi il momento di lasciare casa per continuare da solo il proprio cammino. È con un pizzico di emozione che il Club vede oggi partire Nicolò.

Dalla scuola calcio Gigi Riva, al settore giovanile del Cagliari, alla prima squadra sino alla conquista della Nazionale: quel bambino troppo forte per giocare con i suoi coetanei è diventato un campione. Con il rossoblù addosso 112 presenze, 7 gol e 6 assist: ma i numeri da soli non bastano a raccontare il suo contributo. Nato a Cagliari, tifoso della squadra della sua città, è cresciuto caricandosi sulle spalle sempre maggiori responsabilità: con fierezza sarda ha sviluppato la tempra del condottiero, senza tremare davanti alle sfide più difficili e arrivando a indossare anche la fascia da capitano. Trascinatore, mix esplosivo di talento, tecnica, tenacia e dinamismo: è stato protagonista con tutte le nazionali giovanili fino ad indossare la maglia azzurra dove ha già collezionato 2 gol in 7 gare.

Questa casa rossoblù sarà sempre anche la tua. Arrivederci, Nicolò.

Barella leaves Cagliari

He has signed for FC Internazionale Milano on loan, with a compulsory definitive transfer to be completed

Cagliari Calcio officially announces the signing of Nicolò Barella to FC Internazionale Milano. The player leaves the Club on loan, with a compulsory definitive transfer to be completed.

In every men’s life, sooner or later, the time will come to leave home and continue the journey. Cagliari Calcio sees Nicolò leaving with an emotional farewell.

From Gigi Riva's Academy to the Cagliari's Academy, from playing for Cagliari first team to conquering Italy: that child, too strong to play along with the guys of his age, has become a champion. With the red and blue shirt on, he played 112 games scored 7 goals and made 7 assists: but stats and number do not show the true impact that Nicolò has made for the club and the city.

Born in Cagliari, he has always been a fan of his city’s team. He grew up carrying on his shoulders more responsibilities: with that typical Sardinian pride, he developed the attitude of the fighter, which has prepared him for any challenge, leading by example with the captain's armband.

A natural born leader, an explosive mix of talent, technique, persistence and versatility. Having such a crucial role in the youth team has prepared him to play 7 games for the Italian National Team scoring 2 goals.

The colours of Red and Blue will always be home for you. So long, Nicolò!