Cacciatore: "Stiamo lavorando al meglio"

11 lug 2019

Fabrizio Cacciatore morde il freno, e dopo la seconda parte della stagione scorsa vissuta in rossoblù non vede l'ora di partire in una avventura finalmente da vivere dentro il gruppo sin dal primo giorno.



"Stiamo iniziando a mettere benzina nelle gambe, come si suol dire", dice a margine dell'ultimo allenamento in quel di Aritzo. Adesso qualche ora di riposo e poi rotta verso il Trentino. "A Pejo faremo un lavoro più intenso dopo questa introduzione ad Aritzo, siamo pronti per questa nuova stagione".



UNA STAGIONE PROBANTE

"Il campionato sarà ancora più competitivo - analizza Cacciatore - ci sarà da divertirsi anche per il fatto che sono salite squadre e piazze di grande rilievo. Personalmente sto bene, il mio obiettivo è stare sempre meglio a livello fisico per dare il contributo migliore possibile".



GRUPPO SANO E POSITIVO

"Mantenere l'ossatura è fondamentale, sono convinto che chi arriverà darà il suo apporto inserendosi molto velocemente in un gruppo sano e sempre positivo. Mi manca il gol? Tutti speriamo che possa tornare quanto prima assieme alla mia esultanza, però ciò che conta prioritariamente è ottenere l'obiettivo e soddisfare i nostri tifosi che ci danno un grosso apporto. Stiamo lavorando bene, c'è grande fiducia, sin da quando sono arrivato a metà della scorsa stagione ho avuto modo di conoscere tanti ragazzi fantastici, positivi, e questo ritiro mi serve per lavorare sin dal principio assieme agli altri".



ANCORA MARAN

"Conoscere mister Maran mi ha aiutato, sicuramente. Penso di poter aiutare i nuovi che arriveranno, facendo passare il messaggio che dà il mister e i suoi dettami a livello tecnico e tattico".