Il Cagliari saluta Aritzo

11 lug 2019

Ultima seduta per i rossoblù allo Stadio del Vento di Aritzo, dove si è svolta la prima parte della preparazione in vista della stagione 2019-20. La squadra si ritroverà sabato per iniziare il ritiro di Pejo, che si chiuderà il 26 luglio.



L'ultima mattinata aritzese ha visto il gruppo lavorare con il professor Roberto De Bellis, che ha curato l'intero programma di allenamento. Dopo la fase iniziale con l'attivazione senza palla, Ceppitelli e compagni hanno svolto alcune esercitazioni sulla forza utilizzando gli elastici, prima di spostarsi su un lavoro di agilità. Chiusura con la parte aerobica e la corsa a intermittenza. Il Cagliari saluta così Aritzo archiviando un'altra bella esperienza a contatto con l'entusiasmo dei tifosi locali.