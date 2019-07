Mattiello: “Sensazioni positive”

10 lug 2019

Felice di essere arrivato in Sardegna, ansioso di cominciare la sua avventura con la maglia del Cagliari: il nuovo acquisto rossoblù Federico Mattiello si è presentato così a taccuini e microfoni nel primo incontro con i media.

SENSAZIONI POSITIVE

“Conoscevo già diversi giocatori della rosa, come Cerri e Romagna, e naturalmente mister Maran. Conosco bene anche la Sardegna, ci vengo in vacanza da tanto tempo. Il fatto che mi abbiano voluto fortemente l’allenatore e la Società è un buon punto di partenza: la squadra ha una sua fisionomia, esprime un buon calcio. Inoltre la Sardegna Arena è uno stadio difficile per chiunque, tanto che ogni volta che ci ho giocato da avversario ho sempre perso! Insomma, ho solo sensazioni positive. Metterò il mio massimo impegno per la maglia rossoblù”.

LE CARATTERISTICHE DI GIOCO

“Mi reputo un elemento duttile, posso ricoprire più ruoli, anche la mezzala. Naturalmente avendo una buona corsa sono più un giocatore di fascia. Il mister adotta sempre la difesa a quattro, disporre di tanto campo davanti potrebbe agevolarmi. Io devo solo lavorare duro ogni giorno e mettermi a disposizione dell’allenatore. Un modello? Non ne ho uno specifico, cerco di prendere un po' da tutti le doti migliori”.

GLI INFORTUNI ALLE SPALLE

“Quando capitano questi episodi spiacevoli, devi stringere i denti e saper ripartire. Gli infortuni mi hanno forgiato il carattere, adesso mi reputo una persona migliore”.

L’ESEMPIO DI AGOSTINI

“Un toscano come me, so che è stato un giocatore importante per il Cagliari. Ho girato tanto, mi farebbe piacere trovare un po' di stabilità: sarebbe bello, al termine di questa esperienza, tra molto tempo, lasciare un bel ricordo come ha fatto lui”.