Prima uscita stagionale dei rossoblù

10 lug 2019

I rossoblù hanno svolto una nuova seduta di allenamento questa mattina allo Stadio del Vento di Aritzo.

Dopo l’attivazione, prima a secco, poi con la palla, la squadra è stata impegnata nello svolgimento di lavori tattici offensivi, alternati da esercitazioni tecniche. La seduta si è chiusa con un lavoro di potenza aerobica. Primo allenamento in rossoblù per il neo acquisto Federico Mattiello. In ritiro con la squadra da questa mattina il Direttore generale Mario Passetti.

Questo pomeriggio è in programma la prima uscita stagionale del Cagliari, avversaria una Rappresentativa locale. La partita di allenamento comincerà alle ore 17.30.