Mattiello al Cagliari

10 lug 2019

Federico Mattiello è un giocatore del Cagliari. La società rossoblù comunica di avere acquisito dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive del classe 1995, che ha disputato la stagione scorsa nel Bologna.

Lucchese di Barga, Mattiello ha la capacità di giocare su entrambe le fasce: predilige il ruolo di esterno in una difesa a quattro ma, in virtù delle sue grandi capacità di corsa, può essere impiegato anche come laterale "alto" o "a tutta fascia". Cresciuto nel vivaio della Lucchese, nel 2009 entra nel Settore giovanile della Juventus: con la Primavera vince nel 2013 Coppa Italia e Supercoppa. Fa il suo esordio in Serie A la stagione successiva, a soli 19 anni, in Juve-Parma.

Nel febbraio 2015 viene ceduto in prestito al ChievoVerona, ma un brutto infortunio ne frena la carriera. Sarà la Spal nella stagione 2017-18 a dargli nuova fiducia e continuità: in terra ferrarese timbra 31 presenze.

Acquistato dall'Atalanta, viene ceduto in prestito al Bologna: con i felsinei nella stagione appena conclusa colleziona 19 gare e una rete nella vittoria contro la Roma, il suo primo gol in Serie A.

Mattiello vanta anche 18 partite e una rete con la maglia delle nazionali giovanili azzurre.

Benvenuto in Sardegna, Federico