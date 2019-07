Ad Aritzo arrivano i gol

09 lug 2019

+ -

Secondo pomeriggio di lavoro in quel di Aritzo per la truppa rossoblù, che si avvicina al primo test di allenamento della stagione, in programma mercoledì alle 17.30 contro una rappresentativa locale.

Sotto un cielo plumbeo, Rolando Maran ha continuato a impartire i suoi dettami con l'intenzione di entrare subito nel cuore della preparazione e sfruttando la temperatura più che gradevole. Inizio di seduta che ha visto protagonista l'attivazione tecnica tramite esercitazioni sulla trasmissione della palla e l'attacco dello spazio. A seguire è stata la volta delle partitelle a campo ridotto, con il gruppo diviso in tre squadre da nove giocatori.

Chiusura dedicata ad un lavoro basato sulla potenza aerobica, svolto con e senza il pallone.

Da segnalare i primi gol arrivati nel corso del triangolare. Mattatore Despodov, autore di una tripletta. In rete anche Ragatzu e Ionita (entrambi doppietta), Cigarini, Pavoletti, Han, Caligara e Castro.