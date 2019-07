Lavoro atletico e tattico

09 lug 2019

Secondo giorno di ritiro ad Aritzo, questa mattina è arrivata la pioggia a bagnare l'allenamento dei rossoblù. Un forte acquazzone in apertura di seduta che ha rinfrescato l'aria, lasciando poi però nuovamente spazio a un caldo sole estivo (guarda il video della seduta).

Dopo l’attivazione effettuata con gli elastici, la squadra ha svolto lavori di mobilità e andature. A seguire esercizi di core stability. Quindi è entrata in scena la palla: gruppo impegnato in esercitazioni tattiche 1 contro 1 e 2 contro 1. In chiusura lavoro didattico e situazionale.

Sugli spalti dello Stadio dello Vento tanti tifosi che durante l’allenamento hanno applaudito e incitato i giocatori. Molti anche i bambini: hanno colorato la tribuna di rossoblù e si sono scatenati facendo sentire il loro calore alla squadra. E al termine della seduta è partita la tradizionale caccia ad autografi e selfie.

Questo pomeriggio il Cagliari sarà di nuovo in campo: domani alle 17.30 è in programma la prima uscita stagionale, un test di allenamento contro una rappresentativa locale.