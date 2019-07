08 lug 2019

Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo temporaneo sino al termine della stagione 2019-20 del calciatore Damir Ceter al ChievoVerona.

Arrivato a Cagliari dal Quindio nel gennaio 2018, il centravanti colombiano classe 1997 ha giocato 6 partite in rossoblù, mostrando le sue notevoli doti di velocità e potenza in campo aperto. Nell’estate 2018 ha iniziato l’avventura nell’Olbia: in maglia bianca ha collezionato 35 presenze e 13 gol tra campionato e Coppa Italia di categoria. Una stagione, quella appena trascorsa, che è servita a Ceter per maturare maggiore esperienza, in cui si è distinto per capacità realizzative, panzer in grado anche di fare reparto da solo.

Si alza ora il livello: per l’attaccante colombiano è tempo di una nuova sfida, mettendosi alla prova nel campionato cadetto.

In bocca al lupo, Damir!