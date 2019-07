Novità nell’organigramma del Club

08 lug 2019

Presentati in occasione del workshop di fine stagione, sono ora ufficiali i nuovi incarichi nelle aree Commerciale, Comunicazione e Rapporti con i tifosi.

Stefano Melis è il nuovo Direttore Commerciale del Club. Nato a Lanusei, 40 anni, sposato con un figlio, si è laureato alla Nottingham Trent University in “Marketing internazionale”. In oltre 15 anni di carriera ha lavorato nel marketing nuove tecnologie del Real Madrid, ha ricoperto incarichi di responsabilità nell’area commerciale di multinazionali come Nike, Puma e Vans. Per Nike è stato inoltre Global Brand Director, dal 2015 al 2018, supervisionando le iniziativa dell’azienda all’interno dei grandi eventi internazionali di calcio come Mondiali, Europei e Champions League.

La nuova Responsabile del Marketing e della Comunicazione è Federica Vargiu. Nata a Cagliari, classe 1983, è entrata nel Cagliari Calcio nel 2012. Da 6 anni ricopre l’incarico di Responsabile Marketing: tra le sue principali attività la pianificazione strategica, lo sviluppo di nuove forme di partnership, la valorizzazione del brand. Oltre al Marketing, a lei spetterà ora guidare anche la Comunicazione del Club, dando organicità al lavoro delle due aree.

Elisabetta Scorcu è la nuova Supporter Liaison Officer. Ogliastrina di Tortolì, 38 anni, da quattro stagioni è la Responsabile Eventi e Iniziative con i tifosi: un ruolo che continuerà a svolgere accorpando anche quello dello SLO, con il compito di rafforzare le relazioni tra il Club e la tifoseria rossoblù.