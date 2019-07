05 lug 2019

+ -

Il Cagliari Calcio annuncia la cessione a titolo definitivo del calciatore Matteo Cotali al ChievoVerona.

Arrivato in Sardegna nel 2015, il terzino sinistro nativo di Brescia, classe 1997, sbarca in Serie B dopo 14 presenze con la Primavera rossoblù e tre stagioni e mezzo con la maglia dell'Olbia, dove ha totalizzato 113 gare e 1 gol. In Gallura ha contribuito alla promozione della squadra in Lega Pro e a tre salvezze consecutive.

Buona fortuna per il proseguimento della tua carriera, Matteo!