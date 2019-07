È uscito "Cuore Rossoblù"

05 lug 2019

Una bella e lunga intervista al Direttore sportivo rossoblù Marcello Carli ad opera di Luca Telese, un reportage sugli exploit di Nicolò Barella con le maglie della Nazionale maggiore e quella dell’Under 21, uno speciale sui prossimi ritiri di Aritzo e Pejo e sul precampionato del passato, con gli interventi di Roberto Quagliozzi, Emiliano Melis e Sergio Bertola: sono i temi principali contenuti nel numero di luglio di “Cuore Rossoblù”, il mensile ufficiale del Cagliari Calcio, in edicola da oggi in abbinamento col quotidiano “L’Unione Sarda”.

Non mancano le consuete rubriche: “Il Cagliari dentro casa”, a firma di Darwin Pastorin; “Un calcio in psicologia”, a cura dello psicologo del Cagliari Calcio, Fabio Zarra; l’Angolo dei tifosi; i Cagliari Club. Per “L’opinione”, Carlotta Dessì ha sentito l’ex calciatore, ora apprezzato opinionista e commentatore tv, Massimo Paganin. Inoltre, due photoreportages sulla finale di Coppa Quartieri e i primi appuntamenti di Summer Camp, e un ricordo dell’ex presidente rossoblù Lucio Cordeddu.

“Cuore Rossoblù” ti aspetta in edicola a soli € 0,30 più il costo del quotidiano.