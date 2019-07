04 lug 2019

Ecco le amichevoli precampionato della squadra rossoblù. Un fitto calendario di impegni che porterà il Cagliari a confrontarsi anche con squadre di livello internazionale: alla Sardegna Arena arriva il Leeds, spiccano le gare in trasferta contro Friburgo e Fenerbahçe.

La prima uscita è fissata per mercoledì 10 luglio: come da tradizione allo Stadio del Vento di Aritzo il Cagliari affronterà in un test di allenamento una rappresentativa locale (ore 17.30). Una settimana dopo, il 17, la formazione di mister Maran tornerà in campo a Pejo, avversario il Real Vicenza, sempre alle ore 17.30. Domenica 21 nuovo impegno, stavolta contro una compagine militante nel campionato di Serie C, la Feralpisalò. Anche quest’incontro comincerà alle ore 17.30. Sale progressivamente il livello delle gare: mercoledì 24 il Cagliari affronterà il ChievoVerona (luogo e orario da definire). Tutte le tre partite in programma durante il ritiro di Pejo verranno trasmesse in diretta streaming sui canali social del Club.

Il gruppo lascerà il Trentino venerdì 26 luglio per cominciare così la sua serie di amichevoli internazionali. Sabato 27 alla Sardegna Arena (ore 20.30) il Cagliari incontrerà il Leeds, nella prima uscita stagionale dei rossoblù davanti al proprio pubblico. Una sfida affascinante contro uno storico club del calcio inglese, che può vantare tre campionati nazionali, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega, 2 Community Shield; in Europa 2 Coppe delle Fiere, oltre a partecipazioni e piazzamenti di rilievo in Coppa dei Campioni e Coppa Uefa. La squadra, allenata dall’argentino Marcelo Bielsa, milita attualmente nel campionato di Championship.

Il Cagliari sarà quindi di scena in Germania, sul campo del Friburgo. Un avversario di spessore che nella stagione 2017-18 è arrivato a un passo dalla qualificazione in Europa League, dopo aver giocato i preliminari, e che nell’ultima Bundesliga si è classificato al 13° posto. Il 3 agosto al Schwarzwald-Stadion sono in programma due partite così da impegnare la totalità delle rose a disposizione: la prima avrà inizio alle 14.30, l’altra alle 17. La trasferta costituirà anche l’occasione per abbracciare la numerosa comunità di emigrati sardi presenti in terra tedesca che ha sempre mantenuto un legame speciale con l’Isola e con la squadra rossoblù.

Per il terzo anno consecutivo, il Cagliari volerà a Istanbul per giocare contro il Fenerbahçe: l’amichevole si terrà mercoledì 7 agosto alle ore 21 locali (le 20 in Italia) all’Ulker Stadium. Il Fenerbahçe è uno dei più prestigiosi club turchi: ricchissimo il palmares dei gialloblù con 19 campionati, 6 coppe nazionali e 9 Supercoppe. In Champions League ha raggiunto i quarti di finale nel 2008-09, mentre nel 2012-13 è arrivato alle semifinali di Europa League. Nell’ultima stagione si è piazzato al sesto posto.

Tante gare, avversari di blasone: il precampionato rossoblù è pronto ad accendersi.





Cagliari vs Rappresentativa locale

Mercoledì 10 luglio, ore 17.30

Stadio del Vento, Aritzo

Cagliari vs Real Vicenza

Mercoledì 17 luglio, ore 17.30

Campo comunale, Celledizzo - Pejo

Cagliari vs Feralpisalò

Domenica 21 luglio, ore 17.30

Campo comunale, Celledizzo – Pejo

Cagliari vs ChievoVerona

Mercoledì 24 luglio

(Orario e luogo da definire)

Cagliari vs Leeds

Sabato 27 luglio, ore 20.30

Sardegna Arena, Cagliari

Friburgo vs Cagliari

Sabato 3 agosto, ore 14.30 / ore 17.30

Schwarzwald-Stadion, Friburgo in Brisgovia

Fenerbahçe vs Cagliari

Mercoledì 7 agosto, ore 20

Ulker Stadium, Istanbul