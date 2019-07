02 lug 2019

Il Cagliari Calcio comunica lo staff tecnico del Settore giovanile per la stagione 2019-20.

La novità di quest’anno è la presenza di un coordinatore tecnico per ogni squadra che partecipa ai campionati nazionali (Primavera, U17, U16 e U15), con compiti di supervisione dell'attività e supporto a 360 gradi.

Dopo una stagione da record - playoff scudetto sfiorati da neopromossa nel massimo campionato di categoria - la Primavera proseguirà sul sentiero della continuità. Quinta stagione consecutiva per Max Canzi, affiancato in panchina da Alessandro Agostini, alla seconda stagione come vice-allenatore. L’Under 17 sarà ancora guidata da Martino Melis con Maurizio Idda allenatore in seconda. Daniele Conti ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico delle squadre Primavera e Under 17.

Ad allenare l’Under 16 arriva Marco Canestro, che sbarca in Sardegna dopo le proficue esperienze nei settori giovanili di Frosinone, Roma e Torino. Al suo fianco Alberto Piras. Coordinatore tecnico Martino Melis.

L’Under 15 sarà allenata da Daniele Zini. Accanto al mister toscano ecco un gradito ritorno in casa rossoblù: Davide Carrus varca nuovamente le porte di Asseminello dopo l'esperienza da calciatore, prima nel Settore giovanile e poi in prima squadra (dal '96 al '98, dal '99 al 2001 e nella stagione 2002-03). Oscar Erriu sarà il coordinatore tecnico, un incarico che ricoprirà anche per le squadre della pre-agonistica Under 14 e Under 13, allenate rispettivamente da Marco Lantieri e Luca Lapa.

I preparatori dei portieri del Settore giovanile saranno coordinati da Antonello Brambilla, che seguirà inoltre nello specifico i portieri della Primavera. Francesco Atzei lavorerà con Under 17 e Under 16, mentre i portieri dell'Under 15 saranno allenati da Giuseppe Nioi.

Roberto De Bellis, responsabile della preparazione atletica della prima squadra, supervisionerà i programmi e dei test atletici del settore giovanile. A coordinare i preparatori atletici del vivaio sarà Giuseppe Allegra. Sergio Fadda continuerà a svolgere l’incarico di Responsabile dell’Attività di base; Bernardo Mereu sarà sempre a capo della Cagliari Football Academy.

A tutto lo staff tecnico del settore giovanile un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione.