Al via la campagna abbonamenti

25 giu 2019

Tutto pronto per la seconda fase della campagna abbonamenti rossoblù per la stagione 19.20, che inizierà mercoledì 26 giugno per concludersi il 31 luglio.

Il tifo è la forza di ogni squadra, ma quello rossoblù è fantastico. Letteralmente. Nasce così la campagna abbonamenti del Cagliari Calcio, in cui l’avventura sportiva diventa viaggio epico, sostenuto dal vento di una passione condivisa. L’agenzia Riganera, del gruppo Softfobia, ha ideato e prodotto una campagna creativa che racconta la fede autentica dei tifosi, vite diverse che in un istante si uniscono in un solo grido di gioia. Una forza che si trasforma in un vento capace di spingere la vela del nuovo campionato, da sostenere “con tutto il fiato che hai” verso le sfide della stagione 19.20. Un anno magico, già dai numeri. Il video della campagna sarà pubblicato sui canali social ufficiali mercoledì pomeriggio.

La fase di prelazione, dal 10 al 23 giugno, ha fatto registrare il rinnovo di oltre 4.000 abbonamenti, con un andamento molto positivo relativo alla presenza di tifosi Under 12, ai quali sono state riservate tariffe convenienti in tutti i settori della Sardegna Arena. Tra le novità di quest'anno, oltre alla possibilità di abbonarsi anche online e rinnovare il programma "Passione Casteddu" con il 50% di sconto, i nuovi prezzi dedicati al settore Distinti: sia in quelli Centrali alti che nei Centrali Nord e Sud è possibile abbonarsi con prezzi vantaggiosi.

La Sardegna Arena (ingresso Percorso Museale) sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.