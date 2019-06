Barella in gol con l'U21

22 giu 2019

Primo gol di Nicolò Barella con la maglia della Nazionale Under 21.

Il centrocampista rossoblù, alla nona presenza nella principale selezione giovanile, ha sbloccato il risultato nella vittoria per 3-1 sul Belgio a Reggio Emilia, ultima gara del girone eliminatorio. Al 44', sugli sviluppi di un'azione originata da un cross dalla sinistra di Pezzella, Barella ha battuto al volo di destro, trovando l'opposizione del portiere belga. Dopo il tocco fortuito di un difensore, il pallone è tornato ancora a Barella che stavolta di sinistro ha scaricato nell'angolo lontano.

Il numero 18 del Cagliari, autore dell'ennesima prova convincente, è rimasto in campo per quasi tutta la partita: all'88' ha lasciato il posto a Dimarco.

Il successo non è bastato agli Azzurrini per vincere il girone: la Spagna, largamente vittoriosa sulla Polonia, accede alle semifinali per una miglior differenza reti. L'Italia potrebbe ancora qualificarsi come miglior seconda: tutto dipenderà dai risultati delle partite degli altri due raggruppamenti, in programma domenica e lunedì.