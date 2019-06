19 giu 2019

+ -

Sconfitta per la Nazionale Under 21 contro la Polonia nella seconda partita del girone eliminatorio dei campionati Europei di categoria. Al “Dall'Ara” di Bologna gli Azzurrini hanno perso 1-0. Ancora 90' per Nicolò Barella, titolare nel trio di centrocampo composto inizialmente anche da Mandragora e Lorenzo Pellegrini.

L'Italia si giocherà ora l'accesso alle semifinali nell'ultima partita del raggruppamento, sabato sera contro il Belgio a Reggio Emilia.