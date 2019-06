Barella, buona prova in azzurro

11 giu 2019

Nuova positiva prova per Nicolò Barella con la maglia della Nazionale. Il centrocampista del Cagliari è stato tra i protagonisti della vittoria dell'Italia sulla Bosnia a Torino per 2-1.

Schierato per tutti i 90', Barella, alla settima presenza in azzurro, ha offerta come sempre una spinta costante, oltre ad assicurare un forte pressing e lavorare bene per tenere uniti i reparti. Suo un assist perfetto per Insigne a metà ripresa, un cross dalla destra che l'attaccante napoletano ha indirizzato di testa a colpo sicuro all'altezza del secondo palo, trovando l'opposizione del portiere.

Ora Barella si concentrerà sulla fase finale del campionato europeo Under 21, in programma in Italia e San Marino dal 15 al 30 giugno. L'esordio è in programma domenica a Bologna contro la Spagna.