Despodov, 90' con la Bulgaria

10 giu 2019

Nuova presenza nella Nazionale maggiore bulgara per Kiril Despodov.

L'attaccante del Cagliari è stato schierato per tutti i 90' nel confronto che a Sofia ha opposto i biancoverdi al Kosovo, valido per le qualificazioni al campionato Europeo. Gli ospiti si sono imposti per 3-2.

Dopo questo risultato, la Bulgaria rimane con 2 punti in classifica, insieme al Montenegro. Il Kosovo sale a 5, ad una sola lunghezza dalla coppia di testa formata da Inghilterra e Repubblica Ceca.

La Bulgaria tornerà in campo il 7 settembre a Wembley contro l'Inghilterra.