Abbonamenti, è iniziata la prelazione

10 giu 2019

È iniziata oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2019-20. Già 250 i tifosi che nella giornata inaugurale hanno scelto di rinnovare il proprio abbonamento, sfruttando la possibilità di conservare il posto della scorsa stagione.

Le operazioni sono iniziate alle 10 alla Sardegna Arena con i tifosi ordinatamente in fila ad aspettare il proprio turno. I primi ad abbonarsi? Milena Masala e Salvatore Picci, entrambi in Tribuna. Tra i supporter c’è anche chi ha sfruttato la novità di quest’anno, abbonandosi online tramite il circuito TicketOne.

Per chi si abbona la possibilità di sottoscrivere il programma “Passione Casteddu” con il 50% di sconto, usufruendo così di tanti vantaggi durante la stagione per vivere appieno il mondo rossoblù.



La prelazione durerà fino al 23 giugno; fino al 16 sarà possibile anche confermare il posto occupato nella scorso campionato. Dal 26 giugno al 31 luglio spazio alla vendita per tutti i tifosi.