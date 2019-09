Inizia la campagna abbonamenti 2019-20

09 giu 2019

Inizia oggi la campagna abbonamenti 2019-20 del Cagliari Calcio. L'appuntamento è alla Sardegna Arena (ingresso Main Stand) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, mentre il sabato aprirà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ma la grande novità di quest'anno è la possibilità di abbonarsi anche online tramite il circuito TicketOne, che sarà sempre operativo e garantirà semplicità e rapidità.

Inoltre - recandosi alla Sardegna Arena e rinnovando il programma Passione Casteddu - sarà possibile acquistare una gift card e dilazionare il pagamento dell'abbonamento.

LE TAPPE

• PER CHI RINNOVA

I vecchi abbonati possono rinnovare fino al 23 giugno con prezzi speciali a loro dedicati. Inoltre, fino al 16 giugno sarà possibile confermare il posto occupato nella passata stagione.

• PER TUTTI I TIFOSI

Dal 26 giugno al 31 luglio spazio alla vendita per tutti i tifosi rossoblù.

PASSIONE CASTEDDU, TANTI BENEFIT ESCLUSIVI

Chi rinnova o sottoscrive il programma Passione Casteddu potrà godere di molteplici benefici: sconti sul merchandising e sul Percorso museale, prelazione dei biglietti per le gare casalinghe, partecipazione a concorsi dedicati, eventi e iniziative con i calciatori.

UNDER 12, TUTTI DENTRO

A godere di prezzi molto convenienti saranno anche i tifosi Under 12, che in tutti i settori dello stadio potranno usufruire di tariffe inferiori a quelle della passata stagione.



Per termini e condizioni, dettagli e tutti i prezzi della campagna abbonamenti 2019-20, vai nella sezione dedicata.