Barella ancora in gol con la Nazionale

08 giu 2019

Ancora un gol in azzurro per Nicolò Barella. Il centrocampista cagliaritano ha sbloccato il risultato nel 3-0 che l'Italia di Roberto Mancini ha inflitto alla Grecia ad Atene, in una gara valida per le qualificazioni ai campionati Europei del 2020.

Al 24' Belotti sfugge a Manolas nell'uno contro uno sulla sinistra, palla bassa ceduta all'indietro per Barella, che con un piatto destro scaraventa in rete. È la seconda marcatura in Nazionale su 6 presenze per Barella: la prima era stata realizzata nel marzo scorso contro la Finlandia.

Nicolò, utilizzato per tutti i 90', avrebbe potuto anche concedere il bis a fine primo tempo, ma il portiere Barkas gli ha ribattuto la conclusione a colpo sicuro.

Martedì gli Azzurri torneranno in campo a Torino contro la Bosnia, in un'altra partita di qualificazione europea.