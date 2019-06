08 giu 2019

Successo per Artur Ionita con la Nazionale moldava, 1-0 su Andorra a Chisinau, in un match valido per il gruppo H delle qualificazioni europee.

Ionita, ammonito al 38' del primo tempo, ha ricevuto il secondo giallo al 47', lasciando quindi il campo anzitempo.

La Moldavia conquista i primi 3 punti del girone, raggiungendo l'Albania in una classifica capeggiata da Francia, Turchia e Islanda, tutte a quota 6.