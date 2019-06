07 giu 2019

45' per Kiril Despodov in Repubblica Ceca-Bulgaria a Praga, valida per il girone A delle qualificazioni per il campionato europeo.

L'attaccante rossoblù è subentrato a Minchev al termine del primo tempo. La gara si è conclusa 2-1 per i cechi.

La Bulgaria tornerà in campo lunedì a Sofia contro il Kosovo. La classifica del gruppo vede in testa l'Inghilterra con 6 punti, seguita da Repubblica Ceca a 3 e Bulgaria, Kosovo e Montenegro a 2.