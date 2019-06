Pellegrini, è semifinale mondiale con l'U20

07 giu 2019

L’Italia Under 20 approda alle semifinali del Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Polonia. Gli Azzurrini hanno battuto 4-2 il Mali in un combatuttissimo quarto di finale giocato a Tichy.

Ancora una volta più che positiva la prova di Luca Pellegrini: il giocatore del Cagliari è rimasto in campo per tutti i 90’, fornendo il solito contributo di dinamismo e qualità ed è anche andato vicino al gol in un paio di occasioni.

Martedì è in programma la semifinale contro l’Ucraina.