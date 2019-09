Le novità di "Passione Casteddu"

07 giu 2019

"Passione Casteddu" si rinnova e propone ancora una volta tanti vantaggi per i tifosi che vogliono vivere al massimo il mondo rossoblù. A cominciare dalla possibilità, per chi si abbona, di usufruire del 50% di sconto sulla sottoscrizione del programma: i benefit sono numerosi e permetteranno di godersi un'altra stagione sempre più a stretto contatto con la squadra.

KIT, BIGLIETTI E PREMI

Oltre al kit di benvenuto con un cofanetto che contiene un portapassaporto, un portachiavi e un portadocumenti, i possessori della card avranno diritto ad uno sconto del 15% per l'acquisto di merchandising presso i canali ufficiali, online e nei Cagliari 1920 Store. Per i tifosi ci sarà anche la prelazione sui tagliandi nelle gare di cartello alla Sardegna Arena e la possibilità di partecipare a concorsi dedicati con in palio tanti premi: maglie gara, biglietti e numerosi gadget.

ESPERIENZE INDIMENTICABILI

“Passione Casteddu" permetterà, inoltre, di vivere esperienze esclusive: come incontrare e conoscere dal vivo i propri beniamini, partecipando ad eventi e iniziative, in occasione delle trasferte della squadra ma anche alla Sardegna Arena, nel Centro sportivo dei rossoblù, nei Cagliari 1920 Store e alla Cagliari 1920 History & Gallery.

UNDER 12, QUANTI VANTAGGI

Nuove avventure anche per i piccoli tifosi Under 12: avranno la possibilità di entrare in campo con i calciatori in occasione delle gare casalinghe e partecipare al Junior Member Party con i propri idoli.