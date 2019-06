Barella e Romagna convocati nell’U21

06 giu 2019

Nicolò Barella e Filippo Romagna fanno parte della lista dei 23 giocatori convocati dal Commissario tecnico dell’Under 21 Luigi Di Biagio per la fase finale dei campionati Europei di categoria, in programma in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno.

Gli Azzurrini esordiranno nella competizione domenica 16 a Bologna contro la Spagna, per poi affrontare la Polonia (mercoledì 19, sempre al “Dall’Ara”) e infine il Belgio (sabato 22 a Reggio Emilia). Tutte le gare avranno inizio alle ore 21.