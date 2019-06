Alla Sardegna Arena la “Coppa Quartieri”

30 mag 2019

Si svolgerà sabato 1° giugno la finale della Coppa Quartieri 2019: dalle 16 alla Sardegna Arena in campo oltre 100 giovani. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa dalla Fondazione “Carlo Enrico Giulini” in collaborazione con il Cagliari Calcio, la “Casa Emmaus” delle Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani e la Diocesi di Cagliari.

Nelle scorse settimane sono andate in scena le qualificazioni: a sfidarsi all’insegna del rispetto dei valori positivi dello sport e del divertimento 220 tra ragazzi e ragazze dei quartieri di Cagliari “Marina” (con “Stampace”), “Mulinu Becciu”, “San Michele/Is Mirrionis” e “Sant’Elia/San Bartolomeo. Due le categorie, 11-13 e 14-16 anni, tre le discipline: calcio, pallavolo e staffetta. Premiati non solo i risultati sportivi ma anche il fair play: gli aspetti comportamentali sono stati infatti considerati attentamente dai direttori di gara, con l’assegnazione di bonus e malus.Le squadre più meritevoli si sono così guadagnate l’accesso alla finale e sabato avranno la possibilità di giocare alla Sardegna Arena. Nel corso del pomeriggio di gare è prevista anche la partecipazione dei ragazzi autistici dell’associazione A.S.D Farecontatto, che giocheranno assieme a una rappresentanza dei ragazzi che non si sono qualificati per le finali. Un messaggio di sport e integrazione. Ospiti della manifestazione saranno inoltre le atlete della Nazionale italiana volley femminile sorde – impegnate a Cagliari negli Europei in programma dal 6 al 16 giugno - con il coach Alessandra Campedelli, e i dirigenti della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI).

L’evento si concluderà con le premiazioni delle squadre alla presenza di Ilaria Nardi, Presidente della “Fondazione Carlo Enrico Giulini”; prevista la partecipazione dei due calciatori del Cagliari, Alessandro Deiola e Riccardo Daga, portiere della Primavera, e delle vecchie glorie rossoblù.

Slogan della quinta edizione della Coppa Quartieri è “L’importante non è vincere, né partecipare, ma EducarSI”: educare ragazzi/e, genitori, animatori sociali, culturali e sportivi alla priorità delle relazioni e del bene comune. La Coppa Quartieri rappresenta infatti l’atto conclusivo di “Dentro il quartiere… il gioco delle relazioni”, il progetto che attraverso incontri, seminari, momenti di aggregazione promuove l’interazione positiva tra le diverse agenzie educative che operano all’interno dello stesso quartiere, creando occasioni di sana unione per giovani e famiglie e sensibilizzando i ragazzi alla partecipazione attiva e responsabile alle iniziative con finalità sociale e/o solidaristica.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare anche la pagina Facebook “Dentro il quartiere” e l’account Instagram @dentroilquartiere.