28 mag 2019

Si è concluso questo pomeriggio il workshop del Cagliari Calcio, organizzato dal Club e da Infront Italia, giunto alla sua terza edizione. Un appuntamento tradizionalmente dedicato agli sponsor e i partner, a cui hanno preso parte anche i media.

Momento clou dell’evento, che si è tenuto nella suggestiva cornice del Forte Village di Santa Margherita di Pula, il business meeting di ieri sera intitolato “Tutti insieme, uniti si vince” con i dirigenti del Cagliari e di Infront, gli sponsor e giornalisti. Davanti a circa 150 persone hanno aperto i lavori il Direttore generale del Club, Mario Passetti, e il Direttore commerciale di Infront Italia, Alessandro Giacomini: è stato il momento per ringraziare le oltre 80 aziende sponsor e partner che questa stagione sono state vicine al Cagliari. Così come non è mancato il sostegno del pubblico rossoblù, il tutto certificato anche dai numeri: sono state circa 290.000 le presenze totali in occasione delle gare di campionato alla Sardegna Arena, con un load factor - il tasso di riempimento dello stadio - del 94%. Un risultato che colloca il Cagliari al secondo posto in questa speciale classifica, dietro solo alla Juventus.

Si è quindi entrati nel vivo della serata, sul palco il Presidente Tommaso Giulini e mister Rolando Maran per una chiacchierata a 360° con il giornalista di Sky, Giorgio Porrà. Aneddoti, curiosità, sorprese: è stato in questo contesto che il Presidente Giulini ha annunciato il rinnovo di Alessio Cragno. Anche attraverso un video sono stati ripercorsi i momenti più intensi e significativi della stagione, proiettandosi poi sul futuro.

Dopo il meeting, la cena con un ospite speciale. A sorpresa è intervenuto Lucas Castro che non ha potuto esimersi dall’esibirsi nel suo show musicale: il Pata ha conquistato tutti, anche con voce e chitarra.

Oggi ultima giornata del workshop con i saluti finali agli sponsor da parte del Club e di Infront e l’arrivederci al prossimo anno.