Carli e Maran incontrano la Football Academy

22 mag 2019

Si è svolta nella sala convegni dell’Hotel Anfora a Tramatza la decima ed ultima giornata di formazione per i tecnici delle società affiliate alla Cagliari Football Academy, sostenuta da Saras ed Energit, rispettivamente main e top sponsor.

Relatori d'eccezione il Direttore sportivo rossoblù, Marcello Carli, e l’allenatore Rolando Maran. A fare gli onori di casa il responsabile della Football Academy, Bernardo Mereu. I lavori sono stati aperti dal saluto del presidente dell'Olbia, Alessandro Marino. Per Saras c'era il Responsabile per le relazioni con il territorio, Luca Villasanta, Energit era rappresentata dal Direttore generale Marcello Spano. Circa 300 i tecnici e gli istruttori arrivati per l’occasione da tutta la Sardegna.

L’organizzazione del lavoro, come si struttura l'area sportiva di un club professionistico è stato l'argomento centrale dell'intervento del DS rossoblù Carli.

A seguire, microfono a Rolando Maran. Il tecnico ha risposto alle tante domande e curiosità arrivate dai tecnici: dalle metodologie di allenamento, alla preparazione della gara, all'evoluzione del calcio in questi anni.

Tanti gli anedotti raccontati da Carli e Maran, che hanno saputo catalizzare l'attenzione della platea. I due hanno manifestato grande entusiasmo: "L'Isola calcistica ha enormi potenzialità. Chi lavora nei settori giovanili deve occuparsi sia di questioni tecniche ma soprattutto di far crescere ragazzi e atleti che diventeranno prima di tutto uomini". Il seminario si è chiuso così dopo due ore tra applausi, foto e autografi.

Il progetto Academy dà appuntamento al prossimo anno, con diverse novità che verranno spiegate più avanti. “La giornata di oggi è stata la ciliegina sulla torta di una bella stagione – ha affermato il responsabile dell’Academy Bernardo Mereu – Stiamo programmando il futuro, per rendere l’Academy un fiore all’occhiello della nostra attività giovanile".