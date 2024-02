Primavera, vittoria contro il Torino

17 feb 2024

Grandissima vittoria per la Primavera rossoblù che supera per 3-2 un Torino che occupa la seconda posizione in classifica nel campionato di Primavera 1: alla doppietta di Kingstone, realizzata nel primo tempo, hanno risposto prima Dell'Aquila e poi Longoni. All'85' Achour, su calcio di rigore, regala la vittoria ai rossoblù.

LE SCELTE

Senza l'acciaccato Carboni, Pisacane opta per Balde e Sulev con Marcolini in mediana, mentre Simonetta supporta Kingstone e Vinciguerra. Davanti a Wodzicki il quartetto Arba, Cogoni, Catena e Idrissi.

AVANTI CON KINGSTONE

Pronti, via e Kingstone ha la grande chance su assist di Vinciguerra: tiro che Abati para d'istinto. Al 13' occasione per il vantaggio con Marcolini, che di testa incoccia sulla traversa. Il gol è nell'aria e Kingstone al 20' svetta con elevazione e tempismo in corsa per l'1-0 sul corner di Simonetta. Il Cagliari comanda ma al 26' un lampo di Dell'Aquila, bravo nel corpo a corpo e nel rasoterra, fa 1-1. Ma passano 3' e Kingstone realizza: duello vinto e destro secco che non lascia scampo al portiere. Il primo tempo finisce così, dopo una fase finale di lotta e agonismo che non produce né occasioni né reti.

LA DECIDE ACHOUR

Cambia il Toro a fine primo tempo: entrano Ciammaglichella e Njie al posto di Franzoni e Perciun. Al 50' occasione granata con Savva che calcia alto da dentro l'area di rigore. In casa Cagliari esce Arba per un problema alla spalla ed entra Pintus al 59'. I rossoblù si rendono pericolosi prima con Marcolini e poi con Vinciguerra: entrambe le occasioni terminano con la palla fuori. Il Toro trova il pareggio al 70' con Longoni che di sinistro, su una punizione dal limite, la mette alle spalle di Wodzicki. Al 75' entra Achour al posto di Sulev: è proprio l'attaccante francese dieci minuti dopo a guadagnarsi un calcio di rigore e realizzarlo, portando i rossoblù sul 3-2. Nei minuti finali i ragazzi di Pisacane lottano su ogni palla e portano a casa i tre punti.