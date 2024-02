Primavera sconfitta

11 feb 2024

Battuta d'arresto per la Primavera rossoblù a Roma, contro i giallorossi. Avanti con Marcolini, il Cagliari viene rimontato e superato per 3-1.

C'è Viciguerra con Kingstone in avanti, supportati da Marcolini nel centrocampo completato da Sulev, Carboni e Malfitano. In difesa, davanti a Wodzicki, il quartetto Arba, Cogoni, Catena, Idrissi.

Al 5' Wodzicki disinnesca Pagano, imitato da Marin su Kingstone poco dopo. Gara sorniona ma intensa fino al 21' quando Marcolini infila il diagonale del vantaggio. Al 25' Wodzicki di piede su Mannini, la Roma preme e punge con Graziani e Joao Costa, che al 29' nella medesima azione colpiscono prima il palo e poi la traversa. Preludio al pareggio: al 34' Plaia incorna il cross di Pagano. La Roma ci crede e prima impegna Wodzicki con Joao Costa, poi fa 2-1 al 44' con lo stesso Joao Costa.

La ripresa inizia con il 3-1 di Romano al 51', e gara che diventa salita irta. Wodzicki salva ancora al 58' su Pisilli. Al 62' dentro Simonetta, Balde e Bolzan (ex di turno) per Sulev, Carboni e Malfitano, poi anche Conti per Marcolini, ma non si riesce a rimettere in bilico la contesa, provandoci però all'88' con Kingstone che incoccia su Golic.

Prossima sfida contro il Torino, altra big del torneo.

LE PAROLE DI MISTER PISACANE

"Mi assumo le responsabilità della sconfitta di oggi, è vero che di fronte avevamo una grande squadra che lotterà per vincere lo Scudetto di categoria, ma non va bene diventare fragili e disunirsi dopo i primi 20 minuti e dopo essere passati in vantaggi In campo servono sempre concentrazione e cura del dettaglio, cattiveria e senso di appartenenza in ogni momento della partita. Ripartiamo dal lavoro e prepariamo la sfida col Torino con dedizione e attenzione come abbiamo sempre fatto".

Roma-Cagliari 3-1

Marcatori: 21' Marcolini (C), 34' Plaia (R), Joao Costa (R), 51' Romano (R)

Roma: Marin, Mannini, Golic, Plaia (77' Chesti), Oliveras (62' Ienco), Pisilli, Romano (82' Ivkovic), Graziani (82' Reale), Joao Costa, Pagano e Misitano (62' Mlakar). A disp: Marcaccini, Seck, Coletta, Marazzotti, Zefi, Alessio. All: Guidi

Cagliari: Wordzicki, Arba, Idrissi, Carboni (62' Balde), Sulev (62' Bolzan), Cogoni, Malfitano (62' Simonetta), Mutandwa, Vinciguerra, Catena e Marcolini (74' Conti). A disp: Iliev, Pintus, Achour, Franke, Marini. All: Pisacane

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata

Ammoniti: 40' Misitano (R), 45' Oliveras (R), 46' Pisilli (R), 65' Plaia (R), 74' Golic (R), 76' Arba (C)