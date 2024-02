Pisacane: “Sconfitta che ci farà crescere”

04 feb 2024

+ -

Mister Fabio Pisacane ha analizzato la gara del CRAI Sport Center contro il Milan, presentando anche i nuovi innesti arrivati in rossoblù nella sessione di mercato invernale:

BUONA REAZIONE

“Innanzitutto è giusto fare i complimenti al Milan, hanno meritato questa vittoria. Noi abbiamo concesso qualcosa di troppo, specie nell’occasione del loro secondo gol, ma hanno dimostrato di essere una squadra cinica, capace di valorizzare ciò che hanno saputo creare. Questo ha fatto la differenza. Nella ripresa c’è stata la nostra reazione, abbiamo corretto delle situazioni che avevamo preparato in settimana ma che sino a quel momento non eravamo riusciti a fare”.

AVANTI NEL CAMMINO

"Le distanze tra reparti erano giuste anche nella prima frazione, nel secondo tempo però abbiamo interpretato la fase di non possesso in maniera più omogenea, ci siamo distribuiti meglio in campo e i risultati si sono visti. Abbiamo trovato un Milan diverso rispetto a quello affrontato all’andata, quando vincemmo per 4-2: questa gara dovrà essere da stimolo per la nostra crescita, per continuare il nostro percorso”.

I NUOVI ACQUISTI

“Simonetta è un calciatore di grande talento, si è inserito subito nei nostri meccanismi. Non mi meraviglia la sua prestazione, anche se poi – come è normale che sia – dovrà lavorare per migliorare degli aspetti, come quello di velocizzare di più la giocata. Può diventare un calciatore molto importante. Bolzan arriva dalla Roma dove ha giocato poco ma conosciamo molto bene le sue qualità, è nel giro delle nazionali giovanili. Sarà una freccia in più nell’arco. Marini, che è arrivato dalla Lazio, rappresenta una valida alternativa a sinistra per Idrissi, che tutto l’anno ha spinto tanto e anche oggi ha dato il suo contributo. Sono calciatori che con la Società abbiamo seguito e voluto, saranno un valore aggiunto”.