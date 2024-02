Primavera, rossoblù battuti dal Milan

04 feb 2024

La Primavera rossoblù perde 3-1 contro il Milan. Al CRAI Sport Center di Assemini la gara della 20ª giornata viene indirizzata già nella prima frazione dalle reti rossonere di Nsiala e Sia. A inizio ripresa Camarda segna il terzo gol, immediata la reazione rossoblù con Konate. Il Cagliari ci prova spinto da Vinciguerra e Simonetta, ma il Milan gestisce e fa suoi i tre punti.

OSPITI SUBITO AVANTI

I rossoblù scendono in campo con Wodzicki tra i pali, la difesa è a 4: Cogoni, Catena i centrali, gli esterni sono Arba e Idrissi. Linea mediana con Balde, Marcolini, Carboni; in avanti Konate Achour e Kingstone. Il primo pericolo della gara lo crea il Cagliari con un tiro-cross da sinistra di Idrissi respinto dal portiere rossonero Raveyre. Al 15’ però è il Milan a passare: punizione calciata di sinistro da destra da Eletu a pescare la testa di Nsiala, conclusione angolata che non lascia scampo a Wodzicki. Cinque minuti più tardi gli ospiti trovano anche il raddoppio: indecisione della retroguardia rossoblù sulla pressione rossonera, intercetta la palla Sia che entra in area, supera Arba e Cogoni e con un bel destro a giro deposita in rete. La gara per i ragazzi di mister Pisacane inizia in salita. Al 43’ ancora Milan con Scotti che riceve palla fuori area da posizione centrale, conclusione forte ma alta. Sul finire del primo tempo il Cagliari prova a riaffacciarsi dalle parti della porta avversaria, il tiro di Balde da fuori area si spegne però sul fondo. Si va al riposo sul risultato di 0-2.

PRIMA CAMARDA, POI KONATE

Il secondo tempo si apre con l’ingresso in campo di Jacopo Simonetta, nuovo acquisto in casa rossoblù, che prende il posto di Carboni; Vinciguerra entra per Achour per dare più vivacità all’attacco. I rossoblù partono con più piglio, ma al 55' il Milan cala il tris: lungo lancio da sinistra di Perera che pesca al centro dell’area Camarda: stop a seguire di sinistro, morbido pallonetto a battere Wodzicki. Un gol bellissimo. I ragazzi di Pisacane però hanno la bravura di reagire: Simonetta scatta sulla sinistra, entra in area, si libera dell’avversario e mette in mezzo per Konate che segna la rete dell’1-3

REAZIONE ROSSOBLÙ

La gara si riaccende: i rossoblù prendono coraggio e spinti dai nuovi innesti prendono campo e si fanno vedere minacciosi davanti. Prima Kingstone, che sfrutta una punizione battuta velocemente, si lancia sul cross di Arba anticipando il portiere, ma la palla va fuori. Poi è ancora Simonetta a liberarsi per il tiro, destro al lato. Il Milan, però, è insidioso in contropiede e su una ripartenza Camarda colpisce il palo (69'). Al 77’ triplo cambio per mister Pisacane che mette dentro il neo arrivato Bolzan, Conti e Sulev al posto di Marcolini, Kingstone e Balde per il massimo sforzo offensivo. La Primavera, sotto lo sguardo della prima squadra e di Mister Ranieri, presenti a bordocampo, ci prova ma il Milan resiste. Inutili così i cinque minuti di recupero. Finisce tre a uno per gli ospiti.

TABELLINO

CAGLIARI: Wodzicki; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Balde (’78 Sulev), Marcolini (78’ Conti), Carboni (46’ Simonetta), Konate; Achour (46’ Vinciguerra), Kingstone (‘78 Bolzan). A disp.: Iliev, Pintus, Malfitano, Franke, Piseddu, Marini. All. Pisacane

MILAN: Raveyre; Magni (72’ Bakoune), Parmiggiani, Nsiala, Perera; Sala (’58 Stalmach), Eletu, Malaspina; Scotti (87’ Simmelhack), Camarda (87’ Cappelletti), Sia (72’ Bonomi). A disp.: Bartoccioni, Colzani, Mancioppi, Liberali, Batistini. All: Abate

ARBITRO: Ubaldi di Roma

RETI: 15’ Nsiala (M), 20’ Sia (M), 54’ Camarda (M), 57’ Konate (C)