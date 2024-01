26 gen 2024

Il Cagliari Calcio comunica la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo al Torino del calciatore Michele Casali.

Arrivato in Sardegna nell'estate 2023, dopo l'esperienza nel Milan, ha fatto parte della rosa della Primavera nella prima parte della stagione in corso. Ora per lui una nuova avventura.

Il Club gli augura il meglio per il tuo futuro.